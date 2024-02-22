Калужанка прописала в квартире 16 мигрантов

На 40-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщили в четверг, 22 февраля, в полиции.

Жительница Калуги уверяет, что не брала с иностранцев деньги, а просто хотела им помочь.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет колонии.