В Калуге почтили память павших защитников Отечества

22 февраля в Калуге губернатор области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

Память воинов, сложивших свои головы на полях сражений, вместе с главой региона почтила находящаяся в регионе с рабочей поездкой председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Также в церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров, городской голова Калуги Дмитрий Денисов и другие.