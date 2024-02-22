Житель Калужской области до смерти избил знакомого

29-летнего мужчину из Думиничей отправили в колонию строгого режима на девять лет, сообщили 22 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел 5 сентября прошлого года.

Виновник поссорился со своим 38-летним знакомым и избил того. Пострадавший спустя две недели умер в больнице.