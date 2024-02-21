Полицейский запер женщину с маленьким ребенком в отделении

Бывшему сотруднику органов внутренних дел вынесли приговор за преступление, которое он совершил в апреле прошлого года в Думиничах.

Все началось с того, что местный житель поссорился с сожительницей и потребовал, чтобы она с ребенком полутора лет покинула квартиру поздно вечером. Женщина отказалась, и тогда на место вызвали участкового.

- Сотрудник полиции, не разобравшись в ситуации, оскорбил женщину, схватил за плечи и толкал в сторону выхода из квартиры, на улице за руки тащил ее по асфальтовому покрытию, а затем ограничил свободу женщины и ее малолетней дочери, заперев в отделении полиции, - рассказали 21 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Своими действиями сотрудник полиции причинил женщине телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, доставил нравственные страдания потерпевшей и ее ребенку, дискредитировал авторитет органов внутренних дел.

За превышение полномочий бывшего участкового осудили на четыре года условно. В течение трех лет он не может работать в правоохранительных органах.