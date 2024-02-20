Москвич воровал зеркала с машин в Калуге

Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

По версии следствия, мужчина приехал в наш город по делам и ночью решал украсть элементы зеркал с припаркованных машин.

Потом он продал их через интернет.

Общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.

Жителю столицы грозит до пяти лет колонии.