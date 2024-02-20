В Калуге 22-летняя девушка прописала у себя в комнате 15 мигрантов

Теперь молодой калужанке грозит до трех лет колонии по уголовной статье, сообщили 20 февраля в полиции.

Никто из иностранцев с девушкой не жил.

Она утверждает, что не брала с людей деньги, а просто хотела им помочь.

Сейчас полиция ведет расследование.