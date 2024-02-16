Пьяный водитель лишился «Нивы»

Суд вынес приговор 64-летнему жителю Думиничского района. Его судили сразу по двум статьям – езда за рулем в нетрезвом виде и самоуправство, сообщили 16 февраля в прокуратуре.

Сначала мужчина пьяным ехал за рулем «Нивы» по Думиничам.

А спустя месяц вынес из дома своего знакомого телевизор в счет долга.

Виновника приговорили к двум годам исправительных работ. За руль ему нельзя садиться в течение шести лет. Кроме того, машины конфисковали в доход государства.