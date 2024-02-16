Насильника 19-летней девушки в Калуге поймали спустя 10 лет

Он напал на юную калужанку в одном из скверов 8 августа 2013 года.

Задержали мужчину в ноябре прошлого года в Подмосковье. Выявить преступника помогла генетическая экспертиза, рассказали 16 февраля в Следственном комитете.

Подозреваемому сейчас 31 год. Он гражданин соседнего государства.

За изнасилование мужчине грозит до 10 лет колонии.