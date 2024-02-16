В Калуге работница почты присвоила 300 тысяч рублей

Полиция сообщила 16 февраля о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, женщина имела доступ к кассе и в течение нескольких месяцев брала оттуда деньги. Также она забирала наличные, если клиент платил за посылку.

Теперь калужанке грозит до шести лет колонии.