В Калуге вынесли приговор за похищение мужчины

Преступление произошло еще два года назад – в марте 2022-го.
Виновными признаны пятеро мужчин в возрасте от 25 до 44 лет, сообщили 15 февраля в Следственном комитете.
Сначала двое калужан устроили ночью драку возле ресторана. Когда один из них получил травмы и поехал в областную больницу, другая компания начала его преследовать и перегородила проезд. В ход пошел перцовый баллончик.
Потом 22-летнюю жертву обухом топора били по ногам, запихнули в машину, отвезли к Гагаринскому мосту и там избили. Когда дело дошло до крови, преступники все же отвезли пострадавшего в больницу.
Двое виновников получили по пять с половиной лет колонии строгого режима, еще трое – сроки в 5, 6 и 7 лет.
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