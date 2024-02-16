В Калуге вынесли приговор за похищение мужчины

Преступление произошло еще два года назад – в марте 2022-го.

Виновными признаны пятеро мужчин в возрасте от 25 до 44 лет, сообщили 15 февраля в Следственном комитете.

Сначала двое калужан устроили ночью драку возле ресторана. Когда один из них получил травмы и поехал в областную больницу, другая компания начала его преследовать и перегородила проезд. В ход пошел перцовый баллончик.

Потом 22-летнюю жертву обухом топора били по ногам, запихнули в машину, отвезли к Гагаринскому мосту и там избили. Когда дело дошло до крови, преступники все же отвезли пострадавшего в больницу.

Двое виновников получили по пять с половиной лет колонии строгого режима, еще трое – сроки в 5, 6 и 7 лет.