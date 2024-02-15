Калужанин вложил в фальшивую биржу 1,7 миллиона рублей

Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь заработать в интернете, сообщили в четверг, 15 февраля, в полиции.

На объявление о возможном дополнительном заработке житель Калуги наткнулся в интернете. Он оставил свои контакты. Потом ему перезвонил человек, представившийся менеджером компании.

Через специальное приложение калужанин перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей. Все это время он думал, что покупает акции и драгоценные металлы.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.