Калужанка 7 лет получала выплаты на несуществующего ребенка

На 42-летнюю жительницу Малоярославецкого района завели уголовное дело, сообщили 15 февраля в полиции.

В 2016 году она купила поддельное свидетельство о рождении ребенка и подала документы на получение пособий.

Обман обнаружился лишь спустя семь лет. За это время женщина успела получить больше миллиона рублей.

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.