Калужанин пойдет под суд за найденный в кустах мотоцикл

Мужчину подозревают в краже, сообщили 14 февраля в управлении МВД по Калужской области.

Осенью житель Бабынинского района нашел мотоцикл с ключами в замке зажигания, но с разряженным аккумулятором. Он откатил чужой транспорт к себе на работу и оставил там.

Зимой мужчина предложил своему знакомому купить мотоцикл за 15 тысяч рублей. Но у того не было такой суммы, и они сошлись на 1000 рублей и мобильном телефоне.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.