Людиновец семь раз ударил соседа ножом

32-летнему мужчине вынесли приговор за убийство, которое произошло в августе прошлого года.

Он выпивал вместе со своим соседом, а потом обиделся на нецензурные оскорбления и взялся за нож.

Виновника приговорили к 11 годам колонии особого режима.