За пьяную езду у калужанина забрали «Рено Логан»

55-летний мужчина дважды попался пьяным за рулем, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

От освидетельствования он отказался, что приравнивается к признанию вины.

Виновника наказали 240 часами обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение трех лет. А машину конфисковали в доход государства.

Суд не убедил тот факт, что машина принадлежит жене виновника, а купила она ее у матери мужчины. Своего водительского удостоверения у женщины нет, а машиной постоянно пользовался муж.