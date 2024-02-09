45-летний житель Калуги попался на торговле наркотиками

Теперь ему грозит длительный срок. Уголовная статья предполагает до 20 лет лишения свободы, сообщили 9 февраля в прокуратуре региона.

По версии следствия, подозреваемый купил в Перемышльском районе 200 граммов растительного наркотика, расфасовал его и хранил дома, чтобы продать.

Сейчас ведется расследование.