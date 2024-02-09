Житель Калужской области вложил в фальшивую биржу 900 тысяч рублей

Свои деньги он так и не смог вернуть, рассказали 9 февраля в полиции.

Мужчина из Юхнова искал возможность заработать и наткнулся в интернете на объявление. Он зарегистрировался на сайте. Потом поступил звонок от девушки, которая представилась брокером.

В биржу пострадавший вкладывал деньги в течение четырех месяцев, пока не закончились все сбережения.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.