Калужского вора задержали в Подмосковье

Он скрылся от следствия в октябре прошло года.

Как рассказали 9 февраля в полиции, 46-летнего мужчину из Людиново подозревают в краже из магазина.

Прошлой осенью он не стал дожидаться суда, а уехал в Подмосковье. Теперь его поместили в СИЗО.