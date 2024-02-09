Калужанин избил незнакомца черенком от лопаты

Тот не пускал его в подъезд, рассказали 9 февраля в полиции.

Конфликт произошел, когда пьяный 23-летний калужанин пришел к дому своей знакомой, звонил ей в домофон, но дверь ему так и не открыли.

Тогда он стал ждать на улице. В это время домой шел другой житель этого дома. Между ними началась ссора.

Молодой мужчина ударил незнакомца черенком от лопаты. Разнял их еще один случайный свидетель.

У пострадавшего оказались травмы средней степени тяжести. Так и не попавшему в подъезд калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.