Обманувшего калужанку мошенника нашли в Екатеринбурге

О возбуждении уголовного дела в четверг, 8 февраля, рассказали в полиции.

Пострадала женщина из Перемышльского района. Она нашла в интернете объявление о продаже сельскохозяйственного оборудования, перевела предоплату в 45 000 рублей, но товар так и не дождалась.

Как позже выяснилось, мошеннику 30 лет. Он живет в Екатеринбурге. Мужчине грозит пять лет колонии.