Жителя Калужской области ждет суд за изготовление оружия

51-летний людиновец смастерил опасный огнестрельный предмет у себя дома в декабре прошлого года.

Для этого он использовал подручные материалы, рассказали 8 февраля в прокуратуре региона.

Теперь по уголовной статье мужчине грозит до шести лет лишения свободы.