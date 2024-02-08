Директор калужской компании прятал деньги, чтобы не платить налоги

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили 7 февраля в Следственном комитете.

По предварительным данным, с августа по ноябрь прошлого года он вел расчеты компании через сторонние банковские счета. Таким образом он сэкономил на налогах 4 миллиона рублей.

По уголовной статье директору грозит штраф или до трех лет лишения свободы.