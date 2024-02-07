За надписи на стенах подземного перехода в Калуге девушкам грозит три года колонии

Полиция завершила расследование уголовного дела о вандализме.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Две девушки маркером расписали стены отремонтированного незадолго до этого подземного перехода на улице Гагарина.

Они вместе выпивали, а через переход ходили в магазин за добавкой, пояснили в полиции.

Сразу после задержания с девушками сняли покаянное видео, но от уголовки их это не освободило.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.