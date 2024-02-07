Водитель лишился машины за пьяную езду

В Кировском районе суд вынес приговор 60-летнему мужчине.

Он дважды попался пьяным за рулем. Во втором случае – после ДТП, когда за рулем «Киа Рио» съехал в кювет.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение двух с половиной лет. Кроме того, «Киа» конфискован в доход государства.