16-летний парень попал под суд за несколько краж

Юноше в Людиново грозит до шести лет лишения свободы. В пятницу, 2 февраля, стало известно о завершении расследования уголовного дела.

Осенью он украл две сумки, в которых лежали телефоны и банковские карты. С них он снял 88 тысяч рублей. Также молодой человек пытался снять еще 300 тысяч, но операция не прошла, так как банк посчитал ее подозрительной.

- Его родители частично возместили причиненный материальный ущерб. Ранее подросток уже состоял на учете в связи с совершением правонарушений, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.