Житель Калужской области спасал мигрантов и попался на взятке

В Кирове 36-летнего мужчину приговорили к штрафу в 240 тысяч рублей за взятку полицейскому.

В ноябре прошлого года он нанял двоих мигрантов, чтобы уложить тротуарную плитку. В этот момент полиция проводила рейд, и иностранцев забрали в отделение.

Чтобы освободить их, виновник дал взятку начальнику отдела по вопросам миграции, но тут же был задержан, рассказали 2 февраля в прокуратуре.