Калужанин вступился за даму сердца и едва не перерезал горло родственнику

В Калуге пьяная драка чуть не закончилась летальным исходом. О подробностях происшествия рассказали в региональной пресс-службе УМВД в пятницу, 2 февраля.

Как сообщили полицейские, 34-мужчина и его родственник начали ругаться между собой. Перед этим оба крепко выпили.

Ссору услышала возлюбленная нападавшего и попыталась остановить перепалку. Пострадавший обматерил женщину, что и стало причиной агрессии фигуранта. Он достал из рюкзака туристический нож и ударил им родственника в горло и голову. После этого он выкинул оружие.

Пострадавший обратился в больницу. Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.