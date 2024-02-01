В Калуге ревнивец избил жену скалкой и едва не зарезал

28-летнего калужанина подозревают в нападении на супругу, информирует пресс-служба УМВД по региону в четверг, 1 февраля.

По информации полиции, мужчина нашел в телефоне жены переписку с другим. Он разозлился, избил ее скалкой и занес над ней нож.

Женщина закрылась от ножа рукой и получила травму. Ситуацию пытался спасти приятель мужа, но он его выгнал.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы



Сейчас ревнивец под подпиской о невыезде.