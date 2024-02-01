Калужанин заподозрил персонал клуба в краже телефона и стал размахивать ножом

В Калуге 39-летнему местному жителю грозит лишение свободы на срок до семи лет за хулиганство с применением оружия. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в четверг, 1 февраля.

По версии следствия, мужчина отдыхал в клубе, вышел из него, а затем вернулся с ножом. Он направлял нож на сотрудников заведения и кричал, что ему нужно вернуть телефон.

После того, как дебошир понял, что телефон у него никто не забирал, он сломал имущество заведения.

Расследование продолжается.