Житель Людиново в кафе избил приезжего из другого города

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела об инциденте в одном из кафе Людиново.

В августе 2022 года 23-летний местный житель использовал незначительный повод для конфликта и избил 38-летнего мужчину из Тольятти. У пострадавшего были тяжелые травмы.

- Для проведения объективного и всестороннего расследования в ноябре 2023 года уголовное дело передано для расследования в территориальный отдел СК России, - рассказали 31 января следователи. - В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.