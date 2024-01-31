Калужанин обокрал отказавшую ему в покупке продуктов родственницу

В Калуге 41-летнему местному жителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе УМВД по региону в среду, 31 января.

Мужчина увидел на улице свою родственницу, которая шла в магазин. Он решил попросить ее купить и ему продуктов, но получил отказ.

Калужанина не устроил такой ответ, и он начал кричать на женщину, а затем вырвал из ее рук сумку с кошельком и убежал.

Позже он вернул ей кошелек, но 3 тысячи, лежавшие в нем, потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде.