Калужанин продал машину и отдал деньги мошеннику в погонах

В Калуге местного жителя развели на 2 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе полиции в среду, 31 января.

В ходе расследования выяснилось, что мужчине позвонил незнакомец и представился полицейским. Собеседник сообщил, что преступники хотят украсть с его счета деньги и их надо обезопасить, переведя на безопасные реквизиты. Калужанин испугался за свои сбережения и послушался мошенника.

Этого преступнику не хватило, и он сообщил, что мошенники хотят продать машину мужчины по поддельным документам. Он предложил продать автомобиль, а полученные деньги перевести на тот же безопасный счет.

Калужанин снова поверил собеседнику и выполнил все его указания.

Мужчина потерял около двух миллионов рублей. Он написал заявление в полицию.