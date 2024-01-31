Калужанин ограбил свою родственницу в магазине

Полиция сообщила 31 января о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины.

Его подозревают в грабеже.

По версии следствия, он встретил на улице свою родственницу и попросил купить кое-какие товары, но та отказалась. Тогда мужчина зашел с ней в магазин, выхватил сумку с кошельком и убежал.

Калужанин достал себе 3000 рублей, а остальные вещи вернул женщине. Она обратилась в полицию.