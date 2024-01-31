Душил, наступил ногой на грудь и убежал через окно: калужанин едва не убил подругу

В Калуге 45-летнему местному жителю грозит до двух лет лишения свободы за нападение на знакомую. Об этом информирует региональная пресс-служба УМВД в среду, 31 января.

По данным полиции, калужанин приехал к подруге в гости, но во время посиделки они поругались. Мужчина рассвирепел, схватил женщину за шею и стал душить. Этого ему показалось мало, и он повалил женщину на пол и наступил ногой на грудь.

Хозяйке квартиры удалось вырваться, убежать в подъезд и закрыть дверь. Ее гость убежал через окно.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.