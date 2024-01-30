Крупную нарколабораторию организовали в калужской деревне

Преступники смогли изготовить в Карачево Бабынинского района 60 килограммов запрещенного вещества.

Они действовали там с января по июнь 2022 года.

На скамье подсудимых в итоге оказались четыре человека.

Организатору производства наркотиков дали 20 лет колонии особого режима. Его брату и еще двум сообщникам – по 17 с половиной лет, сообщили 30 января в объединенной пресс-службе судов Калужской области.