Машину пьяного водителя арестовали в Калужской области

В Хвастовичском районе 30-летний мужчина может лишиться своего автомобиля.

На транспорт наложили арест, так как водитель повторно попался пьяным за рулем.

По уголовной статье мужчине грозит до двух лет колонии и конфискация машины, сообщили 30 января в прокуратуре.