В Калуге во время рейда поймали двух закладчиков

У двух наркодилеров из Калуги нашли запрещенный N-метилэфедрон. У мужчины было 65 свертков весом 43,91 грамма, а у женщины 1,19 граммов.

Силовики предполагают, что парочка пыталась продавать наркотики в одном из районов области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.