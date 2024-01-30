Похитительницу восьмилетней девочки отпустили под домашний арест

В Калуге районный суд рассмотрел ходатайства следствия о продлении ареста троим мужчинам и женщине, которых подозревают в похищении восьмилетней девочки в Козельске в конце ноября.

Мужчин оставили в СИЗО как минимум до 30 марта, а вот 37-летнюю женщину суд отпустил под домашний арест.

У нее пять своих детей, отцы которых находятся под стражей.

Подробнее об этом деле читайте в нашей статье.