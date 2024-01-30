«С разбегу ударил ногой по голове»: вынесен приговор за смертельный случай на базе отдыха

31-летнего жителя Калуги отправили в колонию строгого режима на девять лет.

В июле прошлого года на базе отдыха в Ферзиковском районе он избил 48-летнего мужчину. От травм тот умер через несколько дней в больнице, рассказали в Следственном комитете.

Виновник сначала бил оппонента руками по лицу, а потом, когда тот упал, разбежался и ногой ударил лежащего человека в голову.

Отцу и матери погибшего преступник должен выплатить по миллиону рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов.