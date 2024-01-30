В Калужской области ревнивец едва не придушил возлюбленную

В Козельске 39-летний мужчина грозил убить жену из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области во вторник, 30 января.

По предварительной версии, сожители поругались во время пьянки. Мужчина разозлился, схватил собутыльницу за шею и стал душить. Ей удалось вырваться и позвонить в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ревнивцу грозит до двух лет лишения свободы.