Калужанка попала под суд за растрату материнского капитала

Еще одна женщина в Калуге обвиняется в мошенничестве.

Она с помощью некой фирмы обналичила материнский капитал якобы для строительства дома, но деньги потратила на другие нужды.

41-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 30 января в полиции.