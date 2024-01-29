Человек с ружьем остановил водителя в Калужской области

В деревне Верхуличи Спас-Деменского района завершилось расследование уголовного дела мужчины, который угрожал убийством своему знакомому.

Конфликт произошел в ноябре.

Мужчина с ружьем вышел на дорогу, когда по ней на машине проезжал его знакомый. Он остановил машины и начал угрожать. Водитель и пассажир восприняли эти угрозы серьезно.

Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре.