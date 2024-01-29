18-летний мошенник так запугал калужан, что они сами переводили ему деньги

Четыре жителя Калуги стали жертвами 18-летнего парня из города Тольятти Самарской области.

Они пытались найти проститутку, но натыкались на ложное объявление, которое разместил в интернете молодой человек из столицы российского автопрома.

Потом преступник говорил калужанам по телефону, что своими звонками они сломали систему работы сайта, и требовал деньги. Эти слова он сопровождал угрозами.

В общей сложности четыре человека переслали 154 тысячи рублей.

По статьям «Вымогательство» и «Мошенничество» молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.