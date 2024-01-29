Стал известен приговор мужчине, который до смерти избил мать семерых детей

Суд отправил 44-летнего виновника в колонию строгого режима на восемь лет.

Как мы уже рассказывали, конфликт произошел 1 октября прошлого года.

Мужчина нанес бывшей супруге около 30 ударов кожаным ремнем с металлической пряжкой. Пострадавшая умерла на месте.

В 2014 году этот человек уже был осужден условно за причинение тяжкого вреда здоровью своей жене.

Без родителей остались шестеро детей в возрасте от 3 до 17 лет. Их отправили в социальный центр. Еще один ребенок этой женщины уже достиг совершеннолетия.