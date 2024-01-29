В Калуге 38-летнюю женщину задержали за убийство своего мужчины

В субботу, 27 января, преступление произошло в одной из квартир на улице Знаменской.

По версии следствия, 38-летняя женщина поссорилась со своим 35-летним сожителем и четыре раза ударила его ножом.

Травмы оказались тяжелыми, и калужанин умер.

Подозреваемая задержана. Следственный комитет подал в суд ходатайство, чтобы ее поместили в СИЗО.