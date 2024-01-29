Калужанин фиктивно регистрировал иностранцев, чтобы они построили ему дом

В Калуге возбудили уголовное дело на гостеприимного 47-летнего местного жителя, который приютил в своей квартире 16 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 29 января.

При проверке стало ясно, что гости из ближнего зарубежья по своей прописке не жили.

Калужанин рассказал силовикам, что делал ремонт в доме и к нему обратился рабочий с предложением обменять регистрацию на помощь в постройке здания. Мужчина уверяет, что денег за услугу он не просил.

Калужанину грозит до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.