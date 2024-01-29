В жительницу Калуги выстрели из лука

На 49-летнего мужчину завели уголовное дело за хулиганство.

Летом прошлого года он был пьян, заметил незапертый склад, откуда взял спортивный лук.

Рядом с развлекательным заведением хулиган начал угрожать его сотруднице и выстрели из лука. Стрела не попала в женщину, но та испугалась и попросила коллегу вызвать полицию.

Сейчас ведется расследование. Калужанину грозит до семи лет лишения свободы.