Два жителя Калужской области до смерти избили знакомого в гараже

Жителей Кирова отправили в колонию на длительный срок.

В октябре 2022 года 35-летний и 45-летний мужчины до смерти избили своего 36-летнего знакомого, рассказали в Следственном комитете.

Они позвали его в гараж, чтобы обсудить возникший ранее конфликт. Несколько часов виновники били знакомого, требуя, чтобы тот отдал машину и дом.

- После получения расписки подсудимые вывезли мужчину в безлюдное место, где он был обнаружен без признаков жизни, - рассказали в СК.

Ближайшие 10 лет преступники проведут в колонии строгого режима.