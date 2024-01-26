Калужанка взяла кредит на машину, но даже не собиралась платить

В Калуге суд вынес приговор 35-летней женщине за мошенничество.

Она взяла в банке кредит на 4 миллиона рублей на покупку дорогой машины, но даже не собиралась платить.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина действовала в составе преступной группы. Мошенники изготовили подложные документы о том, что калужанка работает в банке с высокой зарплатой и может обслуживать кредит.

Виновницу осудили на три года. Но в колонию ее отправят только после того, как детям женщины исполнится 18 лет, рассказали в прокуратуре.