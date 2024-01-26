В Калужской области женщину осудили за пьяное ДТП

31-летнюю женщину из Тарусы признали виновницей аварии, которая произошла в мае 2022 года в деревне Лыткино. За рулем она ехала пьяной.

Автомобилистка не справилась с управлением и съехала в кювет.

Ехавший с ней мужчина получил тяжелые травмы, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

На суде женщина говорила, что пассажир сам выпрыгнул из автомобиля.

Виновницу приговорили к трем с половиной годам принудительных работ. В доход государства у нее будут удерживаться 15%.

За руль женщине нельзя садиться в течение двух лет.